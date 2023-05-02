Жукова Мария Ивановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жукова
- Имя
- Мария
- Отчество
- Ивановна
- Дата исполнения приговора
- 19 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 134
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4693. ЖУКОВА МАРИЯ ИВАНОВНА, 72 л., Красно-Баковск. в., с. Никольского. Нижегородск. Губсуд. Ст. 180 н. «б», лиш. св. 2 г. Исп. 19 дек. 923.
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