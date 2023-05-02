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Кобезча Феодосий Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кобезча
Имя
Феодосий
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
05 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 173
Источник
Скан
Оригинальная запись
6063. КОБЕЗЧА ФЕОДОСИЙ ФЕДОРОВИЧ, 19 л., Бердянск. у., Новоспасск. в. и с., Н. С. 1 уч. Рыльск. у., Ст. 180 п. п. «б», «г», «е», лиш. св. 1 г., Исп. 5 дек. 923.

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