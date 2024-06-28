Антонов Федор Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Антонов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 20 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 22
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44915. АНТОНОВЪ, ФЕДОРЪ АНТОНОВЪ. К. изъ сс.-п. Маріинск. у., Зырянск. в., с. Михайловки, 45 л., рд. Рузск. у., Мамошинск. в., въ д. Городищахъ; — Читин. О. С. (во 2 р.), 169, 1 и 3 п. 170¹ М., 134,135 и 1647 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. и 4 м. Исп. 20 Апр. 905. | 902 103902 169 М.
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