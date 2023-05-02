Фролов Иван Фролович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фролов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Фролович
- Дата исполнения приговора
- 15 декабрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 242
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7759. ФРОЛОВ, ИВАН ФРОЛОВИЧ, 18 л., Гр. Псковск. у., Мелховск. в., д. Черепова,; Н. С. 1 отд. Петроградско-Нарвск. р-на г. Петрограда, Кража, прин. раб. 3 л., Исп. 15 дек. 919.
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