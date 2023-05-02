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Фролов Иван Фролович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фролов
Имя
Иван
Отчество
Фролович
Дата исполнения приговора
15 декабрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 242
Источник
Скан
Оригинальная запись
7759. ФРОЛОВ, ИВАН ФРОЛОВИЧ, 18 л., Гр. Псковск. у., Мелховск. в., д. Черепова,; Н. С. 1 отд. Петроградско-Нарвск. р-на г. Петрограда, Кража, прин. раб. 3 л., Исп. 15 дек. 919.

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