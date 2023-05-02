Пуста Эмилия Якобова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пуста
- Имя
- Эмилия
- Отчество
- Якобова
- Дата исполнения приговора
- 04 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 283
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 86592. ПУСТА, ЭМИЛІЯ ЯКОБОВА, 39 л. Лиш. ос. пр. мзъ к. Юрьев. у., Саренск. в., рд. Везенбергск. у., въ м. Іеввѣ; — Ревельск. О. С., 30 Марта 911, 2 ч. 1655 У., тюр. 3½ г. Исп. 4 Мая 911. | 909 56608 1 ч. 1655 У. | 906 80789 172 М., по сов. съ приг., напеч. въ 906 г. № 38683.
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