Воробьев Дмитрий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Воробьев
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 26 июль 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 89
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 21684. ВОРОБЬЕВЪ, ДМИТРІЙ ИВАНОВЪ. Сс.-пос. г. Верхоленска, изъ мщ. г. Маріинска, 43 л., рд. въ г. Москвѣ;—Иркутск. О. С., 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 26 Іюля 908. 907 63838 169 М. | 902 61998 1647 У. | 900 34388 170 М. 28 Нояб. 96 Г. Томск. Губ. С.—172 М.—тюр. 2 м.
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