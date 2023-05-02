Краснов Сергей Кузьмич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Краснов
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Кузьмич
- Дата исполнения приговора
- 11 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 199
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6982. КРАСНОВ СЕРГЕЙ КУЗЬМИЧ, 22 л., Пугачевск. у., Пиповск. в. и с., Саратовск. Губсуд, Ст. 85 ч. 3, 180 п. «в», лиш. св. 2 г. 5 м. 6 д. и пор. пр. 3 г., Исп. 11 июля 923.
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