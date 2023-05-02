Бойко Елисей Спиридонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бойко
- Имя
- Елисей
- Отчество
- Спиридонов
- Дата исполнения приговора
- 18 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 37
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45330. БОЙКО, ЕЛИСЕЙ СПИРИДОНОВЪ (онъ же Бойченко). К. Васильков. у., в. и д. Фастовца, 30 л.; — Кіевск. О. С., 114, 152, 9, 2 ч. 1459, 1647 и 2 ч. 1658 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 18 Мая 905.
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