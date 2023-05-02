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Воздвиженский Александр Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Воздвиженский
Имя
Александр
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
11 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 54
Источник
Скан
Оригинальная запись
45803. ВОЗДВИЖЕНСКІЙ, АЛЕКСАНДРЪ Ивановъ. Мщ. изъ сс.-посел. г. Маріинска, 44 л., рд. въ г. Москвѣ; — Томск. О. С. (въ 3 р., 1 р. Военн. С.), 134, 135, 148, 1 ч. 1655 и 2 п. 1663 У., тюр. 8 м. Исп. 11 Мая 905. | 903 94596 169 М.

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