Воздвиженский Александр Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Воздвиженский
- Имя
- Александр
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 11 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 54
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45803. ВОЗДВИЖЕНСКІЙ, АЛЕКСАНДРЪ Ивановъ. Мщ. изъ сс.-посел. г. Маріинска, 44 л., рд. въ г. Москвѣ; — Томск. О. С. (въ 3 р., 1 р. Военн. С.), 134, 135, 148, 1 ч. 1655 и 2 п. 1663 У., тюр. 8 м. Исп. 11 Мая 905. | 903 94596 169 М.
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