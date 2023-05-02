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Кудряшев Иван Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кудряшев
Имя
Иван
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
02 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 206
Источник
Скан
Оригинальная запись
7254. КУДРЯШЕВ ИВАН ЕГОРОВИЧ, 21 г., Рязанск. у., Затолокинск. в., д. Песцово. Рязанск. Губсуд. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 3 г. Исп. 2 авг. 923.

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