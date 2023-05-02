Овсянников Сергей Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Овсянников
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 08 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 323
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28324. ОВСЯННИКОВЪ, СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВЪ. Мщ. г. Богородска, 25 л.; — Москов. Ст. М. с. Дорогомилов. уч., 172 М., тюр. 1½ м. Исп. 8 Янв. 909. | 908 37936 169 М. | 901 52587 170 М. | 905 15703 172 М. | 905 6042 169 М.
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