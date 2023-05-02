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Малецкий Адольф Казимирович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Малецкий
Имя
Адольф
Отчество
Казимирович
Дата исполнения приговора
16 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 240
Источник
Скан
Оригинальная запись
8875. Малецкий Адольф Казимирович, 42 л., Смоленского у., Мощинковск. в., д. Савино. Смоленск. Губсуд. Ст. ст. 16, 180, п. "в", лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 16 авг. 926.

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