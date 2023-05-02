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Лукашев Николай Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лукашев
Имя
Николай
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
20 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 235
Источник
Скан
Оригинальная запись
8280. ЛУКАШЕВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, 34 л., Ржевск. у., Холмск, в., д. Ляшки. б. Петроградск. Губсуд. Ст. 114а ч. 1, лиш. св. и пор., пр. 1 г. Исп. 20 ноября. 923.

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