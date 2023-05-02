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Крюков Иван Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Крюков
Имя
Иван
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
31 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 204
Источник
Скан
Оригинальная запись
7174. КРЮКОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 51 г., г. Суздаля. Вологодск. Губсуд. Ст. ст. 116, 180а, лиш. св. 10 л. Исп. 31 дек. 923.

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