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Гавриков Василий Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гавриков
Имя
Василий
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
11 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 33
Источник
Скан
Оригинальная запись
1224. Гавриков Василий Петрович, 23 л., Скопинск. у., Победенск. в., с. Ново-Баракова. Н. С. 2 уч. Скопинск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 11/ѴІ—26.

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