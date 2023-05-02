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Павлов Александр Владимирович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Павлов
Имя
Александр
Отчество
Владимирович
Дата исполнения приговора
24 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 208
Источник
Скан
Оригинальная запись
7334. ПАВЛОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, 33 л., Кирилловск. у., Волокославинск. в., д. Брагина. Н. С. 2 уч. Кирилловск. у. Ст. 114 ч. 1, лиш. св. 1¼ г. и пор. пр. 3 г. Исп. 24 ноября 923.

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