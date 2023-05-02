Борков Федор Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Борков
- Имя
- Федор
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 24 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 41
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130248. борковъ, федоръ Ивановъ. К. Варнавинск. у. и в., д. Рѣпнихи, 54 л.; — Костром. О. С. 5 Сент. 909, 1 14, 134, 149, 2 ч. 1455, 152, 9 и 2 ч. 1455 У., арест. отд. 3 г. Исп. 24 Сент. 909.
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