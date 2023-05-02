Толчеев Алексей Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Толчеев
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 28 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 250
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36077. ТОЛЧЕЕВЪ, АЛЕКСѢЙ ИВАНОВЪ. К. Липецк. у., в. и с. Сокольскаго, 26 л., рд. въ г. Воронежѣ; — Воронеж. О. С. (въ 4 р.), 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 28 Марта 905. | 903 52435 1655 У. | 900 109607 1653 У. | 902 58788 286 У., по сов. съ приг., напеч. въ 902 г. № 27390.
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