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Яшина Мария Павлова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Яшина
Имя
Мария
Отчество
Павлова
Дата исполнения приговора
20 июль 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 366
Источник
Скан
Оригинальная запись
100295. ЯШИНА, МАРІЯ ПАВЛОВА, 62 л. Мщ. г. Бугуруслана, рд. въ д. Кудатовкѣ, Пригородн. в., Бугуруслан. у.; — Самар. О. С., 24 Мая 911, 152, 152¹ и 1 ч. 1655 У. (2 прест.), съ лиш. ос. пр. тюр. 1 г., съ зач. 2 м. предв. заключ. Исп. 20 Іюля 911. | 908 157390 169 М. | 907 77980 169 М. | 907 г. Г. С. г. Бугуруслана, 169 М., тюр. 3 м.

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