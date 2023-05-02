Шишлов Василий Ильин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шишлов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Ильин
- Дата исполнения приговора
- 02 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 528
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 156199. ШИШЛОВЪ, ВАСИЛІЙ ИЛЬинъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Бобров. у., в. и с. Щучина, 21 г.; — Харьков. С. П. 4 Сент. 909, 133, 134, 135, 139, 9 и 2 ч. 309 У., по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 905 г. № 78509, пост. по сов. съ приг. Воронеж. О. С. отъ 4 Мая 905 г. (1647 У. — тюр. 1 г.), каторж. раб. 12 л. и 8 м. Исп. 2 Окт. 909.
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