Савандер Петр Владимирович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Савандер
- Имя
- Петр
- Отчество
- Владимирович
- Дата исполнения приговора
- 05 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 222
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28408. САВАНДЕР, ПЕТР ВЛАДИМИРОВИЧ, 26 л. Финляндск. п.; — Н. С. при Совнарсуде г. Москвы. Спекуляц., пр. р. 6 р. Исп. 5 апр. 920.
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