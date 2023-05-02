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Савандер Петр Владимирович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Савандер
Имя
Петр
Отчество
Владимирович
Дата исполнения приговора
05 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 222
Источник
Скан
Оригинальная запись
28408. САВАНДЕР, ПЕТР ВЛАДИМИРОВИЧ, 26 л. Финляндск. п.; — Н. С. при Совнарсуде г. Москвы. Спекуляц., пр. р. 6 р. Исп. 5 апр. 920.

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