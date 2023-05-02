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Ребрух Владимир Моисеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ребрух
Имя
Владимир
Отчество
Моисеевич
Дата исполнения приговора
23 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 297
Источник
Скан
Оригинальная запись
10999. Ребрух Владимир Моисеевич, 39 л., г. Херсона. Семипалатинск. Губсуд. Ст. ст. 1 ч. 105, 113, 116, 117, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 23 февр. 926.

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