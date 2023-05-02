Тугушев Айнедин Салехов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тугушев
- Имя
- Айнедин
- Отчество
- Салехов
- Дата исполнения приговора
- 27 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 463
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 32326. тугушевъ, айнединъ (айтуно) Салеховъ. К. Саратов. г., Петров. у., Бѣляевск. в., с. Яковлевскаго, 37 л.; — Екатеринодарск. О. С., 134, 135, 152 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 27 Нояб. 908. | 907 45960 169 М. | 905 г. М. С. 2 уч. Армавир. окр., 4 м. 170 М., тюр. 6 м.
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