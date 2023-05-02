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Зезюлин Игнатий Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зезюлин
Имя
Игнатий
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
14 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 141
Источник
Скан
Оригинальная запись
4920. ЗЕЗЮЛИН ИГНАТИЙ ПАВЛОВИЧ, 30 л., Дмитриевск. у., Сковородненск. в., д. Малеевки. Н. С. 6 уч. Дмитриевск. у. Ст. 114а, лиш. св. 1 г. Исп. 14 октября 923.

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