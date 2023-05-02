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Бурыка Федор Дмитриев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бурыка
Имя
Федор
Отчество
Дмитриев
Дата исполнения приговора
__ октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 53
Источник
Скан
Оригинальная запись
143585. БУРЫКА, ФЕДОРЪ ДМИТРІЕВЪ. К. Благодарин. у., в. и с. Вознесенскаго, 20 л.; — Ставропольск. О. С. 28 Мая 909, 134, 135, 140, 148 и 3 ч. 1655 У., по сов. съ приг. З. Н. 3 уч. Благодарин. у. отъ 30 Нояб. 906 г. (169 и 170 М. — тюр. 1 г.) и приг. М. С. 1 уч. Грозненск. окр. отъ 27 Окт. 908 г. (170 и 174 М. — тюр. 4 м.), тюр. 1 г. Исп. въ Окт. 909,

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