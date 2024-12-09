Старовойтов Панкрат Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Старовойтов
- Имя
- Панкрат
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- __ июль 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 312
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 98886. СТАРОВОЙТОВЪ, ПАНКРАТЪ Ивановъ, 45 л. К. Суражск. у., Кулажск. в., д. Песчанки; — З. Н. 3 уч. Мглинск. у., 16 Іюля 910, 16 и 169 м., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 108690, тюр. 6 м. Исп. Іюля 910.
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