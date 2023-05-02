Котес Шмуль Герцов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Котес
- Имя
- Шмуль
- Отчество
- Герцов
- Дата исполнения приговора
- 17 декабрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 183
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 35221. КОТЕСЪ, ШМУЛЬ ГЕРЦОВЪ (онъ же Котысъ). Мщ. г. Ковеля, 47 л., рд. въ в. и м. Рожищѣ, Луцк. у.; — М. С. 2 уч. Ковельск. окр., 169 и 2 п. 170 М., тюр. 1 г. Исп. 17 Дек. 907. | 906 43522 172 М. | 900 95722 931 У. | 98 37024 172 М. | 95 71055 172 М. | 88 13994 1654¹ У.
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