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Запольский Василий Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Запольский
Имя
Василий
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
31 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 139
Источник
Скан
Оригинальная запись
4855. ЗАПОЛЬСКИЙ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ, 28 л., Уржумск. у., Лебединск. в., д. Шорино. Главсуд. Татарск. АССР. Ст. 147 ч. 2, лиш. св. 1 ½ г. Срок исп. не указ., осужд. 31 июля 923.

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