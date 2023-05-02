Король Давид Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Король
- Имя
- Давид
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 12 январь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 180
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 35128. КОРОЛЬ, ДАВИДЪ НИКОЛАЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Ахтырск. у., Ряснянск. в., сл. Пушкарной, 48 л.; — З. Н. 5 уч. Ахтырск. у., 16, 2 и 4 п. 170 М., по сов. съ приг., напеч. въ 907 г. № 57688, тюр. 1 г. Исп. 12 Янв. 908. | 900 95522 1647 У., по совок. съ приг., напеч. въ 900 г. № 46521. | 94 40678 170 М. | 91 139628 1647 У.
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