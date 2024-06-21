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Титков Гавриил Степанов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Титков
Имя
Гавриил
Отчество
Степанов
Дата исполнения приговора
19 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 403
Источник
Скан
Оригинальная запись
139944. ТИТКОВЪ, ГАВРІИЛЪ СТЕПАНОВЪ. К. Мензелин. у., Александро-Карамалинск. в., с. Михайловки, 27 л.; — З. Н. 1 уч. Белебеевск. у. 19 Авг. 909, 7 п. 170 М., тюр. 1 г. Исп. 19 Авг. 909.

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