Титков Гавриил Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Титков
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 19 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 403
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 139944. ТИТКОВЪ, ГАВРІИЛЪ СТЕПАНОВЪ. К. Мензелин. у., Александро-Карамалинск. в., с. Михайловки, 27 л.; — З. Н. 1 уч. Белебеевск. у. 19 Авг. 909, 7 п. 170 М., тюр. 1 г. Исп. 19 Авг. 909.
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