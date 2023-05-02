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Миртов Федор Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Миртов
Имя
Федор
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
31 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 261
Источник
Скан
Оригинальная запись
9230. МИРТОВ ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ, 30 л., Корочанск. у. В. Т. Триб. Кавказск. окр. Ст. ст. 105, 114 ч. 1, лиш. св. 2 г. исп. 31 янв. 923.

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