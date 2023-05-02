Басов Василий Максимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Басов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Максимович
- Дата исполнения приговора
- 22 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 20
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 632. БАСОВ, ВАСИЛИЙ МАКСИМОВИЧ, 17 л. Гр. Тарусск. у., Высокинск. в., д. Карауловки;—Н. С. Сокольническ. р. 2 отд. г. Москвы. Мошеннич., лиш. св. 1 г. Исп. 22 сент 920.
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