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Басов Василий Максимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Басов
Имя
Василий
Отчество
Максимович
Дата исполнения приговора
22 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 20
Источник
Скан
Оригинальная запись
632. БАСОВ, ВАСИЛИЙ МАКСИМОВИЧ, 17 л. Гр. Тарусск. у., Высокинск. в., д. Карауловки;—Н. С. Сокольническ. р. 2 отд. г. Москвы. Мошеннич., лиш. св. 1 г. Исп. 22 сент 920.

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