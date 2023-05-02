Евдокимова Евдония Михеевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Евдокимова
- Имя
- Евдония
- Отчество
- Михеевна
- Дата исполнения приговора
- 19 февраль 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 394
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16813. Евдокимова Евдония Михеев., 38 л., Новохоперск. у., Верхне Карачановск. в., с. Кирсановки. Н. С. 4 р. Новохоперск. у. Ст. 139, л. с. 6 м. 19 февр. 927.
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