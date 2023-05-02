Лех Константин Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лех
- Имя
- Константин
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 24 август 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 138
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 66453. ЛЕХЪ, КОНСТАНТИНЪ ПЕТРОВЪ. К. Новомин. у., гм. Дембе-Вельке, 12 л., рд. въ г. Варшавѣ; — М. С. 84 уч. г. Варшавы, 11 и 169 М., испр. колон. до 18 л. возр. Исп. 24 Авг. 907.
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