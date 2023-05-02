Борулин Иван Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Борулин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 05 октябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 22
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 808. Борулин Иван Иванович, 43 л., Дмитровск. у., Рогачевск. в., д. Алешкино. Н. С. Сокольническ. р. г. Москвы. Ст. 180 п. «г», лиш. св. 8 м. П. в. з. с. 5/Х—26.
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