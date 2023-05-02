Васильев Кирилл Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Васильев
- Имя
- Кирилл
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 11 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 49
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 113802. ВАСИЛЬЕВЪ, КИРИЛЛЪ ВАсильевъ. К. Опочецк. у., Песчано-Горайск. в., д. Зятьковь, 2 л.; —СПБ. О. С., 13, 121 и 3 ч. 1655 У., по сов. съ приг. СПБ. Ст. С. М. С. отъ 21 Мая 908 г. (по 169 М. —тюр. 4 м. ), съ лиш. ос. пр. тюр. 1 г. Исп. 11 Іюля 909.
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