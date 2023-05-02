Чекин Яков Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чекин
- Имя
- Яков
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 16 август 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 321
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13738. Чекин Яков Павлов., 24 л., Сев.-Кавк. кр., Сальск. окр., Пролетарск. р. и ст. Сев.-Кавк. Кр. С. Ст. 2 ч. 110, л. с. 2 г. 16 авг. 927.
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