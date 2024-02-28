Кравчук Авраам Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кравчук
- Имя
- Авраам
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 14 апрель 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 122
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 65990. КРАВЧУКЪ, АВРААМЪ григорьевъ. К. Ровен. у., Дяткевичск. в., с. Омеляна, 52 л.; — М. С. 3 уч. Ровен. окр., 169 и 1 п. 170 М., тюр. 1 г. Исп. 14 Апр. 907. | 98 50111 170¹ М., по сов. съ приг., напеч. въ 97 г. № 55024.
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