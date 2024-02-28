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Кравчук Авраам Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кравчук
Имя
Авраам
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
14 апрель 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 122
Источник
Скан
Оригинальная запись
65990. КРАВЧУКЪ, АВРААМЪ григорьевъ. К. Ровен. у., Дяткевичск. в., с. Омеляна, 52 л.; — М. С. 3 уч. Ровен. окр., 169 и 1 п. 170 М., тюр. 1 г. Исп. 14 Апр. 907. | 98 50111 170¹ М., по сов. съ приг., напеч. въ 97 г. № 55024.

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