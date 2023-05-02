Антипов Федот Игнатьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Антипов
- Имя
- Федот
- Отчество
- Игнатьев
- Дата исполнения приговора
- 12 октябрь 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 20
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29791. АНТИПОВЪ, ФЕДОТЪ ИГНАТЬЕВЪ. К. изъ сс.-посел. Ачинск. у., Тюльковск. в., д. Ильтиковой, 63 л., рд. Землян. у., Краснодолинск. в., въ д. Евграфовой; — М. С. 3 уч. Ачинск. у. (во 2 р.), 2 ч. 567 У., 172, 173 и 176 М., тюр. 1 м. Исп. 12 Окт. 904. | 86 31437 1609 У.
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