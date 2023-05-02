Львов Иван Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Львов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 23 февраль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 218
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6948. ЛЬВОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, 35 л., Вологодск. у., Новленск. в., с. Алексеево. Вологодск. Губсуд. Ст. 1 ч. 184, лиш. св. 8 л. Приг. ступил в закон. силу 23 февр. 924.
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