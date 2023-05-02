Безверхий Василий Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Безверхий
- Имя
- Василий
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 17 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 27
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 806. БЕЗВЕРХИЙ, ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 21 г. Гр. Калужск. у., Зиновьевск. в., х. Желовина; — Н. С. 6 уч. Калужск. у. Кража, лиш. св. 4 г. Исп. 17 авг. 920.
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