Титов Каллистрат Леонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Титов
- Имя
- Каллистрат
- Отчество
- Леонов
- Дата исполнения приговора
- 01 сентябрь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 10: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 272
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 115776. ТИТОВЪ, КАЛЛИСТРАТЪ ЛеОновъ, 43 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Данковск. у., в. и с. Острокаменскаго; — Москов. Ст. М. С. Петровск. уч., 1 Сент. 911, 16¹, 169 и 8 п. 170 М., тюр. 4 м., съ зач. 1½ м. предв. заключ. Исп. 1 Сент. 911. | 910 138958 172 М. (покуш.). | 905 50976 1 ч. 1653 У. | 900 14541 169 М. | 903 8367 169 М. | 96 6592 172 М.
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