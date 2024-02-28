Иванова Евдокия Иванова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванова
- Имя
- Евдокия
- Отчество
- Иванова
- Дата исполнения приговора
- 28 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 100
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 39646. ИВАНОВА, ЕВДОКІЯ ИВАНОВА. К. Зубцов. у., Дорожаевск. в., д. Жукова, 39 л., рд. Звенигород. у., въ д. Горшковой; — Владимір. О. С., 169 и 170¹ М., 114, 129, 134, 135, 152, 1 ч. 1643 и 1647 У., по сов. съ приг. Кашин. О. С. отъ 9 Сент. и приг. сего С. отъ 20 Мая 904 г., съ лиш. ос. пр., тюр. 1 г. и 4 м. Исп. 28 Марта 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.