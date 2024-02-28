Кустов Федор Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кустов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 30 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 217
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 134973. КУСТОВЪ, . ФЕДОРЪ ВАСИЛЬЕВЪ. К. Весьсгон. у., Путиловск. в., д. Муравьевой, 23 л.; — Кашин. О. С. 2 Сент. 909, 1 ч. 1483 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 8 м. Исп. 30 Сент. 909.
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