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Кустов Федор Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кустов
Имя
Федор
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
30 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 217
Источник
Скан
Оригинальная запись
134973. КУСТОВЪ, . ФЕДОРЪ ВАСИЛЬЕВЪ. К. Весьсгон. у., Путиловск. в., д. Муравьевой, 23 л.; — Кашин. О. С. 2 Сент. 909, 1 ч. 1483 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 8 м. Исп. 30 Сент. 909.

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