Анисимов Федор Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Анисимов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 02 август 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 26
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 777. АНИСИМОВ ФЕДОР ПЕТРОВИЧ, 37 л., б. Екатеринбургск. у., Верхне-Сергинск. в. и завода. б. Екатеринбургск. Губсуд. Ст. 180а, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 1 г. Приг. вступил в закон. силу 2 авг. 924.
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