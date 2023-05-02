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Соломатов Михаил Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Соломатов
Имя
Михаил
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
24 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 309
Источник
Скан
Оригинальная запись
11855. Соломатов Михаил Федорович, 29 л., Красноярск. окр., Больше-Муртинск. р., с. Межева. Сибирск. Крайсуд. Ст. 1 ч., 169, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 4 г. П. в. з. с. 24/Ѵ—26. Наст. приг. поглощен приг. того же суда, вст. в зак. силу 10/ІХ—26.

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