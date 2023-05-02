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Кудрявцев Иван Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кудрявцев
Имя
Иван
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
05 апрель 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 64
Источник
Скан
Оригинальная запись
2172. КУДРЯВЦЕВ, ИВАН ИВАНОВИЧ, 49 л. Гр. г. Богородицка;—Р. В. Т. Т. Самаро-3латоустовск. ж. д. Контр-револ., лиш. св. 1 г. лиш. 5 апр. 922.

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