Злобин Никита Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Злобин
- Имя
- Никита
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 20 май 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 81
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2544. ЗЛОБИН, НИКИТА ПЕТРОВИЧ, 32 л. Гр. Орловск, у., Масловск. в. и с.; — Н. С. 8 уч. г. Орла. Кража, лиш. св. Г½ г. Исп. 20 мая 919.
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