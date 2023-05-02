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Злобин Никита Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Злобин
Имя
Никита
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
20 май 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 81
Источник
Скан
Оригинальная запись
2544. ЗЛОБИН, НИКИТА ПЕТРОВИЧ, 32 л. Гр. Орловск, у., Масловск. в. и с.; — Н. С. 8 уч. г. Орла. Кража, лиш. св. Г½ г. Исп. 20 мая 919.

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