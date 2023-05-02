Кайрова Павлина Иванова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кайрова
- Имя
- Павлина
- Отчество
- Иванова
- Дата исполнения приговора
- 30 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 158
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 133372. КАЙРОВА, ПАВЛИНА ИВАНОВА. К. Люцинск. у., Звирдзинск. в., д. Клеперова, 16 л.; — Рѣжицк. Г. С. 15 Сент. 909, 11 и 169 М., подъ отвѣтств. надз. родит. Исп. 30 Сент. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.