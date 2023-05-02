Трощенко Иван Викентьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Трощенко
- Имя
- Иван
- Отчество
- Викентьевич
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 326
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10838. ТРОЩЕНКО, ИВАН ВИКЕНТЬЕВИЧ. Гр. Люцинск. у., Потинск. в., д. Боломой; — Н. С. Красно-Пресненск. р. Петровск. отд. г. Москвы. Незак. действ., лиш. св. 1 г., по амн. нак. условно.
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